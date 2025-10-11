Экс-генсек НАТО Столтенберг описал разговоры с Лавровым и Путиным

Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг в своих мемуарах описал разговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и российским президентом Владимиром Путиным. Об этом он написал в своей книге «На моем дежурстве: как я руководил НАТО во время войны».

Столтенберг заявил, что в Лаврове сочетаются «элегантный дипломат и грубиян», передает РБК. При этом по мнению бывшего генсека альянса, глава МИД РФ «производит впечатление человека, способного выдержать любые физические испытания».

Он также положительно оценил Путина, рассказав в книге о приятных встречах с ним. Столтенберг заметил, что президент России всегда был хорошо подготовлен к темам, которые обсуждали политики.

Ранее Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО чуть не распалась в ходе встречи с американским лидером Дональдом Трампом в 2018 году, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: youtube.com/@NATONews
ТЕГИ:ПолитикаЙенс СтолтенбергСергей ЛавровВладимир ПутинНАТО

