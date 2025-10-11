Экс-генсек НАТО Столтенберг описал разговоры с Лавровым и Путиным
Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг в своих мемуарах описал разговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и российским президентом Владимиром Путиным. Об этом он написал в своей книге «На моем дежурстве: как я руководил НАТО во время войны».
Столтенберг заявил, что в Лаврове сочетаются «элегантный дипломат и грубиян», передает РБК. При этом по мнению бывшего генсека альянса, глава МИД РФ «производит впечатление человека, способного выдержать любые физические испытания».
Он также положительно оценил Путина, рассказав в книге о приятных встречах с ним. Столтенберг заметил, что президент России всегда был хорошо подготовлен к темам, которые обсуждали политики.
Ранее Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО чуть не распалась в ходе встречи с американским лидером Дональдом Трампом в 2018 году, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Блогеру Михаилу Литвину грозит уголовное дело из-за уклонения от армии
- В Якутии два человека погибли, провалившись под лед на снегоходе
- Часть обвиняемых по делу о покушении на Симоньян признала вину в хулиганстве
- Собчак раскритиковала предложение изучать песни Шамана и Газманова в школах
- Лебедев: ВС РФ уничтожили британских офицеров на НПЗ в Харьковской области
- Бородин: Иноагент Земфира зарабатывает в РФ около 60 млн рублей в год
- Юрист: ФНС расценит переводы на карту по 10 тысяч как неучтенный доход
- Сборная РФ по футболу застряла в Волгограде после матча с Ираном
- Трамп объявил о необходимости доработки части положений мирного плана по Газе
- Макрон вновь назначил премьером Франции ушедшего в отставку Лекорню
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru