Столтенберг призвал готовиться к ухудшению конфликта на Украине
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Стотенберг прокомментировал телеканалу Das Erste текущую ситуацию вокруг Украины.
По его словам, нужно готовиться к ухудшению конфликта. Он высказался за поддержку Киева «как в плохие, так и в хорошие времена».
Генсек признал, что страны, входящие в НАТО, не удовлетворили выросший спрос Украины на боеприпасы. Сейчас, по его словам, Украина находится в критической ситуации.
Ранее Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс и Украина приняли программу сотрудничества на 2024 год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru