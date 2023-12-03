Столтенберг призвал готовиться к ухудшению конфликта на Украине

По его словам, нужно готовиться к ухудшению конфликта. Он высказался за поддержку Киева «как в плохие, так и в хорошие времена».

Генсек признал, что страны, входящие в НАТО, не удовлетворили выросший спрос Украины на боеприпасы. Сейчас, по его словам, Украина находится в критической ситуации.

Ранее Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс и Украина приняли программу сотрудничества на 2024 год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

