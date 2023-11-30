СМИ: британский министр призвал оружейные фирмы НАТО снабжать Киев два года

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал убедить оружейные компании Североатлантического альянса увеличить производительность боеприпасов для удовлетворения нужд Киева в течение как минимум двух лет, сообщает Telegraph.

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Это произошло во время закрытого заседания. Он считает, что страны НАТО должны использовать свою экономическую мощь для наращивания производства оружия, чтобы «продержаться дольше России».

Ранее лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что у военного руководства Украины нет плана ведения боевых действий на 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Рамиль Ситдиков
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