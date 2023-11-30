СМИ: британский министр призвал оружейные фирмы НАТО снабжать Киев два года

Это произошло во время закрытого заседания. Он считает, что страны НАТО должны использовать свою экономическую мощь для наращивания производства оружия, чтобы «продержаться дольше России».

Ранее лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что у военного руководства Украины нет плана ведения боевых действий на 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

