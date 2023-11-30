СМИ: британский министр призвал оружейные фирмы НАТО снабжать Киев два года
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал убедить оружейные компании Североатлантического альянса увеличить производительность боеприпасов для удовлетворения нужд Киева в течение как минимум двух лет, сообщает Telegraph.
Это произошло во время закрытого заседания. Он считает, что страны НАТО должны использовать свою экономическую мощь для наращивания производства оружия, чтобы «продержаться дольше России».
Ранее лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что у военного руководства Украины нет плана ведения боевых действий на 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru