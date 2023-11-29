НАТО и Украина подписали программу сотрудничества на 2024 год
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс и Украина приняли программу сотрудничества на 2024 год, сообщает ТАСС.
По его словам, она включает в себя энергобезопасность и подготовку украинских Вооружённых сил (ВСУ).
Он добавил, что также стороны обсудили реформы, которые Украина должна провести для сближения с блоком, в том числе «реформирование системы военных закупок и реформу разведслужб».
Ранее Столтенберг заявил, что одной из главных задач Североатлантического альянса является недопущение эскалации конфликта на Украине и его превращение в полномасштабную войну с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru