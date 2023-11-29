НАТО и Украина подписали программу сотрудничества на 2024 год

По его словам, она включает в себя энергобезопасность и подготовку украинских Вооружённых сил (ВСУ).

Он добавил, что также стороны обсудили реформы, которые Украина должна провести для сближения с блоком, в том числе «реформирование системы военных закупок и реформу разведслужб».

Ранее Столтенберг заявил, что одной из главных задач Североатлантического альянса является недопущение эскалации конфликта на Украине и его превращение в полномасштабную войну с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

