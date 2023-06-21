Столтенберг объяснил причину замедления украинского контрнаступления

Украинским войскам тяжело дается контрнаступление из-за трудной местности, а также мощных оборонительных позиций российской армии. Об этом в интервью изданию Tagesspiegel заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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Он отметил, что Украина спустя несколько месяцев после начала обучения и вооружения армии снова «стала способной завоевывать территории», однако из-за минных полей и противотанковых ежей продвижение вперед дается нелегко.

Политик добавил, что военный блок продолжит оказывать военную поддержку Киеву.

Ранее эксперт Немецкого общества внешней политики Кристиан Меллинг. заявил о шоке в стране из-за неудачного контрнаступления ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Администрации Президента Украины
ТЕГИ:НАТОНаступлениеЙенс Столтенберг

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