Столтенберг объяснил причину замедления украинского контрнаступления
Украинским войскам тяжело дается контрнаступление из-за трудной местности, а также мощных оборонительных позиций российской армии. Об этом в интервью изданию Tagesspiegel заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Он отметил, что Украина спустя несколько месяцев после начала обучения и вооружения армии снова «стала способной завоевывать территории», однако из-за минных полей и противотанковых ежей продвижение вперед дается нелегко.
Политик добавил, что военный блок продолжит оказывать военную поддержку Киеву.
Ранее эксперт Немецкого общества внешней политики Кристиан Меллинг. заявил о шоке в стране из-за неудачного контрнаступления ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru