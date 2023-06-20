СМИ: Запад склонит Украину к переговорам в случае провала контрнаступления

Поддержка Киева странами Запада уже пошатнулась, однако самым худшим сценарием для Украины станет провал контрнаступления. Об этом заявили журналисты польского портала Interia.

В СНБО Украины заявили, что контрнаступление идет по плану

Отмечается, что Киеву сегодня необходимо доказать своим союзникам, что их вложения окупаются на поле боя. По мнению издания, отсутствие успеха для Украины на поле боя может привести к тому, что Запад станет требовать перемирия.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что планы Украины по контрнаступлению оказались провальными по всем направлениям, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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