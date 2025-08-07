Всему виной логистика: В США сомневаются в возможности встречи Трампа и Путина

Как заявил источник телеканала в Белом доме, организация саммита потребует больше времени. Отмечается, что требуется большой объем предварительных переговоров для решения вопросов логистики.

Ранее стало известно, что Трамп намерен провести личную встречу с Путиным уже на следующей неделе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

