Всему виной логистика: В США сомневаются в возможности встречи Трампа и Путина

Возможную встречу лидеров США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина вряд ли удастся провести на следующей неделе, сообщает CNN.

СМИ: Трамп сообщил Мерцу о «продуктивной» встрече Путина и спецпосланника США

Как заявил источник телеканала в Белом доме, организация саммита потребует больше времени. Отмечается, что требуется большой объем предварительных переговоров для решения вопросов логистики.

Ранее стало известно, что Трамп намерен провести личную встречу с Путиным уже на следующей неделе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Астапкович
ТЕГИ:Дональд ТрампСШАПрезидент РФВладимир Путин

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