Всему виной логистика: В США сомневаются в возможности встречи Трампа и Путина
7 августа 202501:02
Возможную встречу лидеров США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина вряд ли удастся провести на следующей неделе, сообщает CNN.
Как заявил источник телеканала в Белом доме, организация саммита потребует больше времени. Отмечается, что требуется большой объем предварительных переговоров для решения вопросов логистики.
Ранее стало известно, что Трамп намерен провести личную встречу с Путиным уже на следующей неделе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Всему виной логистика: В США сомневаются в возможности встречи Трампа и Путина
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru