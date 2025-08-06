СМИ: Стрельбу на базе Форт-Стюарт устроил сержант армии США
Стрельбу на военной базе Форт-Стюарт в американском штате Джорджия открыл сержант Сухопутных войск США, сообщил Fox News.
По данным телеканала, ранения получили пять военнослужащих, как минимум двоих из них госпитализировали. Информация о мотивах нападавшего пока отсутствует.
Военная база Форт Стюарт расположена в штате Джорджия и является крупнейшим армейским объектом восточной части США по площади. Здесь размещается 3-я пехотная дивизия армии США, известная участием в операциях в Ираке и других зарубежных миссиях.
Форт Стюарт используется как для подготовки механизированных и бронетанковых подразделений, так и для проведения масштабных учений с участием техники и авиации. База считается стратегически важной для Сухопутных войск США и регулярно участвует в международных программах военного сотрудничества, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Стрельбу на базе Форт-Стюарт устроил сержант армии США
- СМИ: Трамп сообщил Мерцу о «продуктивной» встрече Путина и спецпосланника США
- Трамп назвал Россию «необычной и чрезвычайной угрозой» для нацбезопасности США
- Нефть WTI подешевела ниже $64, Brent — ниже $67
- СМИ: Трамп хочет встретиться с Путиным уже на следующей неделе
- При взрыве дрона в Белгородской области пострадали четверо подростков
- Пятеро военных ранены при стрельбе на базе Форт Стюарт в США
- Диетологи поспорили о пользе сливочного масла
- Мединский заявил, что Киев отказывается забирать тысячу пленных солдат ВСУ
- «Выглядит как шутка из 60-х»: Стилист раскритиковал школьную форму от Минпросвещения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru