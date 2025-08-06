СМИ: Стрельбу на базе Форт-Стюарт устроил сержант армии США

Военная база Форт Стюарт расположена в штате Джорджия и является крупнейшим армейским объектом восточной части США по площади. Здесь размещается 3-я пехотная дивизия армии США, известная участием в операциях в Ираке и других зарубежных миссиях.

Форт Стюарт используется как для подготовки механизированных и бронетанковых подразделений, так и для проведения масштабных учений с участием техники и авиации. База считается стратегически важной для Сухопутных войск США и регулярно участвует в международных программах военного сотрудничества, передает «Радиоточка НСН».

