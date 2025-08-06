СМИ: Трамп сообщил Мерцу о «продуктивной» встрече Путина и спецпосланника США

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с канцлером Германии Фридрихом Мерцем заявил, что встреча российского лидера Владимира Путина и спецпосланника Белого дома Стива Уиткоффа оказалась «продуктивнее, чем ожидалось», сообщает Bild со ссылкой на источники.

По данным издания, речь шла о возможном прекращении огня на Украине, однако остается неясным, на какие уступки готова пойти Москва.

СМИ: Трамп хочет встретиться с Путиным уже на следующей неделе

6 августа Путин принял Уиткоффа в Кремле. Трамп в соцсети Truth Social назвал переговоры продуктивными, но в Белом доме подчеркнули, что США намерены ввести 8 августа вторичные санкции против России.

В этот день истекает установленный Трампом срок для достижения договоренности по урегулированию конфликта на Украине, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
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