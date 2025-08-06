СМИ: Трамп сообщил Мерцу о «продуктивной» встрече Путина и спецпосланника США

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с канцлером Германии Фридрихом Мерцем заявил, что встреча российского лидера Владимира Путина и спецпосланника Белого дома Стива Уиткоффа оказалась «продуктивнее, чем ожидалось», сообщает Bild со ссылкой на источники.

По данным издания, речь шла о возможном прекращении огня на Украине, однако остается неясным, на какие уступки готова пойти Москва.