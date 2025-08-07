В России меняются медицинские противопоказания для автомобилистов
В России с 1 сентября изменится перечень медицинских противопоказаний и ограничений к управлению транспортом, сообщает «РЕН ТВ».
Так к езде за рулем не будут допускаться водители, страдающих общими расстройствами психологического характера, в том числе с аутизмом, синдромами Ретта и Аспергера. Транспортными средствами не смогут управлять люди с рядом заболеваний, связанных с нарушением взаимодействия с внешним миром. Под новые ограничения также попали люди, страдающие дальтонизмом.
Действующий перечень противопоказаний и ограничений включал такие категории, как психические расстройства, расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ, расстройство нервной системы и болезни глаз.
Ранее автомобилисты возмутились запретом на срок службы машин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России меняются медицинские противопоказания для автомобилистов
- На границе с Китаем выявляют больных новой лихорадкой Чикунгунья
- В Москве на 92-м году жизни умерла театральный педагог Сусанна Серова
- СМИ: Стрельбу на базе Форт-Стюарт устроил сержант армии США
- СМИ: Трамп сообщил Мерцу о «продуктивной» встрече Путина и спецпосланника США
- Трамп назвал Россию «необычной и чрезвычайной угрозой» для нацбезопасности США
- Нефть WTI подешевела ниже $64, Brent — ниже $67
- СМИ: Трамп хочет встретиться с Путиным уже на следующей неделе
- При взрыве дрона в Белгородской области пострадали четверо подростков
- Пятеро военных ранены при стрельбе на базе Форт Стюарт в США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru