В России меняются медицинские противопоказания для автомобилистов

Так к езде за рулем не будут допускаться водители, страдающих общими расстройствами психологического характера, в том числе с аутизмом, синдромами Ретта и Аспергера. Транспортными средствами не смогут управлять люди с рядом заболеваний, связанных с нарушением взаимодействия с внешним миром. Под новые ограничения также попали люди, страдающие дальтонизмом.

Действующий перечень противопоказаний и ограничений включал такие категории, как психические расстройства, расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ, расстройство нервной системы и болезни глаз.

Ранее автомобилисты возмутились запретом на срок службы машин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

