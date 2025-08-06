В Москве на 92-м году жизни умерла театральный педагог Сусанна Серова

Серова окончила Школу-студию МХАТ в 1957 году, работала в театре «Современник», Саратовском ТЮЗе, драмтеатре на Малой Бронной. В 1965-м сыграла Королеву в телеспектакле «Не отдавайте королеву!».

С 1972 года возглавляла Студию художественного слова в Центральном доме ученых, а с 1981 года была профессором ГИТИСа, передает «Радиоточка НСН».

