В Москве на 92-м году жизни умерла театральный педагог Сусанна Серова
Театральный педагог, актриса и режиссер Сусанна Серова скончалась на 92-м году жизни, сообщили в Российском институте театрального искусства (ГИТИС).
В институте назвали Серову выдающимся педагогом и мастером художественного слова, чья методика изменила подготовку артистов в российском театре, кино и на телевидении. Она была автором телепередач «МХАТ и Чехов», «МХАТ и Горький», «Искусство стихотворного перевода», а также озвучивала проекты «Русские цари», «Марина Цветаева», «Мария Кузьмина-Караваева».
Серова окончила Школу-студию МХАТ в 1957 году, работала в театре «Современник», Саратовском ТЮЗе, драмтеатре на Малой Бронной. В 1965-м сыграла Королеву в телеспектакле «Не отдавайте королеву!».
С 1972 года возглавляла Студию художественного слова в Центральном доме ученых, а с 1981 года была профессором ГИТИСа, передает «Радиоточка НСН».
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