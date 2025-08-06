Нефть WTI подешевела ниже $64, Brent — ниже $67

Мировые цены на нефть в среду вечером заметно снижаются, следует из данных торгов.

К 22:06 мск сентябрьские фьючерсы на WTI подешевели на 1,9%, до 63,91 доллара за баррель — впервые с 11 июня стоимость опустилась ниже $64. Октябрьские фьючерсы на Brent теряли 1,74%, до 66,46 доллара за баррель, что стало минимальным уровнем с 2 июля.

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Нефть WTI и Brent являются основными эталонными сортами на мировом рынке. WTI (West Texas Intermediate) торгуется в основном в США и используется как ориентир для североамериканского рынка, Brent — на биржах в Европе и Азии.

Колебания цен на эти сорта нефти влияют на стоимость топлива, инфляцию и доходы нефтедобывающих стран, а также служат индикатором состояния мировой экономики и спроса на энергоресурсы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Алеев Егор
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