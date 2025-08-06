Нефть WTI подешевела ниже $64, Brent — ниже $67

Нефть WTI и Brent являются основными эталонными сортами на мировом рынке. WTI (West Texas Intermediate) торгуется в основном в США и используется как ориентир для североамериканского рынка, Brent — на биржах в Европе и Азии.

Колебания цен на эти сорта нефти влияют на стоимость топлива, инфляцию и доходы нефтедобывающих стран, а также служат индикатором состояния мировой экономики и спроса на энергоресурсы, передает «Радиоточка НСН».

