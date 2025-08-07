Плюс 50 лет к возрасту: Мизулина раскритиковала новую школьную форму

Варианты новой школьной формы, которую показало Минпросвещения России, прибавит каждому ученику 50 лет, сообщила в Telegram глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Минпросвещения опровергло введение в РФ единой школьной формы

Так она высказалась о представленном макете. «Директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования отметил, что она соответствует требованиям ГОСТа: отсутствуют острые края и кромки, гипоаллергенный материал. +50 лет однозначно», — указала она.

Образцы школьной формы, представленной Минпросвещения РФ, превратят школьниц в учительниц из 60-х, костюмы для мальчиков же больше подошли бы охранникам или чиновникам, заявил в разговоре с НСН международный эксперт по стилю Александр Белов.

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ФОТО: ТАСС / Сергей Савостьянов
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