Плюс 50 лет к возрасту: Мизулина раскритиковала новую школьную форму

Так она высказалась о представленном макете. «Директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования отметил, что она соответствует требованиям ГОСТа: отсутствуют острые края и кромки, гипоаллергенный материал. +50 лет однозначно», — указала она.

Образцы школьной формы, представленной Минпросвещения РФ, превратят школьниц в учительниц из 60-х, костюмы для мальчиков же больше подошли бы охранникам или чиновникам, заявил в разговоре с НСН международный эксперт по стилю Александр Белов.

