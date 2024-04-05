Столтенберг: НАТО изучает вопрос о передачи Patriot Украине

По его словам, члены НАТО также изучают возможности предоставления Украине запчастей для систем ПВО и снарядов к ним. Отмечается, что в ближайшее время в Альянсе соберут больше вооружений для Киева и создадут долгосрочную систему обязательных поставок.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты и их союзники считают своей целью создание предпосылок для полноценного членства Киева в Североатлантическом альянсе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

