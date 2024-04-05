Блинкен: США намерены создавать предпосылки для членства Украины в НАТО
Соединенные Штаты и их союзники считают своей целью создание предпосылок для полноценного членства Киева в Североатлантическом альянсе, оказывая дополнительную поддержку Украине, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление американского госсекретаря Энтони Блинкена.
По его словам, будущее Украины в НАТО. Как отметил дипломат, Киев идет по пути обеспечения собственной финансовой и военной самостоятельности. Блинкен отметил, что развивать свои Вооруженные силы с прицелом на будущее Украине поможет поддержка НАТО.
Ранее в НАТО заявили, что Украина «однажды» вступит в альянс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru