Блинкен: США намерены создавать предпосылки для членства Украины в НАТО

По его словам, будущее Украины в НАТО. Как отметил дипломат, Киев идет по пути обеспечения собственной финансовой и военной самостоятельности. Блинкен отметил, что развивать свои Вооруженные силы с прицелом на будущее Украине поможет поддержка НАТО.

Ранее в НАТО заявили, что Украина «однажды» вступит в альянс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

