«Мы поддержим замораживание существующих линий контроля, возобновление экономических связей с Россией и дадим твердые гарантии того, что НАТО не примет в свои ряды Украину», — отметил Рамасвами.

По словам политика, в ответ на такие шаги Москва «прекратит военное сотрудничество с Китаем», выведет ядерное оружие из Калининграда, а также прекратит военное присутствие в Западном полушарии.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что разговоры о вступлении Украины в НАТО опасны, а мысль о необходимости рассмотреть принятие Киева в Североатлантический альянс «совершенно безумна», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

