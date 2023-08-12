Кандидат в президенты США пообещал гарантировать, что Украина не вступит в НАТО
Претендент на пост президента США, республиканец Вивек Рамасвами заявил, что в случае его победы на выборах главы государства НАТО не примет Украину в свой состав. Об этом политик написал в соцсети X (новое название Twitter).
«Мы поддержим замораживание существующих линий контроля, возобновление экономических связей с Россией и дадим твердые гарантии того, что НАТО не примет в свои ряды Украину», — отметил Рамасвами.
По словам политика, в ответ на такие шаги Москва «прекратит военное сотрудничество с Китаем», выведет ядерное оружие из Калининграда, а также прекратит военное присутствие в Западном полушарии.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что разговоры о вступлении Украины в НАТО опасны, а мысль о необходимости рассмотреть принятие Киева в Североатлантический альянс «совершенно безумна», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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