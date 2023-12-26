Стоимость нелегального выезда с Украины за полгода выросла на 300%
Украинец пожаловался на трехкратное подорожание побега из страны, сообщают «Известия» со ссылкой на распространяющийся в Сети ролик украинского блогера.
Ему удалось покинуть страну после того, как он три месяца собирал справки и документы. При этом его знакомые просто платили деньги за то, чтобы пересечь границу в багажнике за 4 тысячи долларов.
«А сейчас человек выехал за 12 тысяч долларов. То есть подорожало на 300% за полгода. Такой вот бизнес», — указал украинец.
По данным погранслужбы Украины, ежедневно страну покидают около 6 тысяч мужчин призывного возраста.
Минобороны Украины заявило, что доберет нужное количество граждан любым способом: механизмами мобилизации или рекрутинга. Зеленский заявлял о 450–500 тысячах человек, в рядах ВСУ призывают граждан готовиться к худшему, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru