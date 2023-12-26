Стоимость нелегального выезда с Украины за полгода выросла на 300%

Ему удалось покинуть страну после того, как он три месяца собирал справки и документы. При этом его знакомые просто платили деньги за то, чтобы пересечь границу в багажнике за 4 тысячи долларов.

«А сейчас человек выехал за 12 тысяч долларов. То есть подорожало на 300% за полгода. Такой вот бизнес», — указал украинец.

По данным погранслужбы Украины, ежедневно страну покидают около 6 тысяч мужчин призывного возраста.

Минобороны Украины заявило, что доберет нужное количество граждан любым способом: механизмами мобилизации или рекрутинга. Зеленский заявлял о 450–500 тысячах человек, в рядах ВСУ призывают граждан готовиться к худшему, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

