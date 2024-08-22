«Стоим у порога!»: Марочко не видит смысла брать Купянск и Песчаное
Лучше обойти Купянск, как препятствие, чем идти «в лоб на амбразуры», сказал в эфире НСН Андрей Марочко, назвав при этом Песчаное «невыгодным местом».
Россия добивается успехов на купянском направлении в Харьковской области, однако брать сам Купянск нет никакого смысла, объяснил в интервью НСН подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Ранее сообщалось, что российские военные прорвали линию обороны противника в районе Купянска, при этом положение украинских войск в районе населенного пункта Песчаное существенно ухудшилось.
«Наши войска стоят у порога Купянска, но сейчас нет необходимости заходить в этот населенный пункт. Купянск имеет значение, но нужно учитывать, что бои в городских условиях сложнее, чем на открытой территории. Идти в лоб на амбразуры нет никакого смысла. Есть смысл обойти это препятствие и вынудить противника просто покинуть укрепленные позиции, как это произошло в свое время с Лисичанском», - сказал Марочко.
По его словам, брать Песчаное также невыгодно, поэтому российские военные применили другую тактику.
«Мы сейчас находимся на выгодных позициях, а там, где противник исчерпал силы, мы продвигаемся вперед. Это тактика постепенного выдавливания противника с его позиций. Населенный пункт Песчаное находится в низине, это очень невыгодное место с боевой точки зрения, поэтому наши войска пошли в трех направлениях и обошли украинские позиции, которые находятся на высотах. Теперь Украине надо либо контратаковать, либо оттягивать войска под Оскольское водохранилище и где-то там накапливать силы для следующих сражений», - заключил собеседник НСН.
Ранее Андрей Марочко объяснял «Радиоточке НСН», почему нет необходимости «штурмовать миллионный Харьков».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Блогер Шпак сжег российский паспорт и стал фигурантом уголовного дела
- Не переборщить с кофе и едой: Сомнолог дал советы не выспавшимся
- Ушла из жизни редактор Мосфильма Ирина Сергиевская
- Россияне назвали самым желанным сиквелом продолжение романа «Мастер и Маргарита»
- Спин-офф сериала «Воронины» выйдет на телеэкраны в сентябре
- ОСАГО станет дороже для нарушителей ПДД
- Финляндия отказалась от участия в неофициальных встречах ЕС в Венгрии
- Полицейские на Маврикии нашли тело пропавшей россиянки
- В российский прокат вышел фильм «Ворон»
- ФСБ: В Крыму задержали трех агентов военной разведки Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru