«Стоим у порога!»: Марочко не видит смысла брать Купянск и Песчаное

Россия добивается успехов на купянском направлении в Харьковской области, однако брать сам Купянск нет никакого смысла, объяснил в интервью НСН подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Ранее сообщалось, что российские военные прорвали линию обороны противника в районе Купянска, при этом положение украинских войск в районе населенного пункта Песчаное существенно ухудшилось.