Генштаб ВСУ: На купянском и северском направлениях складывается напряженная ситуация
15 августа 202406:02
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в Telegram о напряженной обстановке на двух направлениях.
Речь идет о купянском и северском направлениях. Отмечается, что боестолкновения продолжаются.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что Вооруженные силы Украины не предусмотрели в Курской области, что Россия будет биться до конца и не станет отходить, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru