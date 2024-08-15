Генштаб ВСУ: На купянском и северском направлениях складывается напряженная ситуация

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в Telegram о напряженной обстановке на двух направлениях.

Украина заявила, что создаст «зону безопасности» в Курской области

Речь идет о купянском и северском направлениях. Отмечается, что боестолкновения продолжаются.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что Вооруженные силы Украины не предусмотрели в Курской области, что Россия будет биться до конца и не станет отходить, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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