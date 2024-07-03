«Тактика переваривания»: Марочко объяснил отказ РФ от штурма Харькова

«Мы улучшаем свое стратегическое положение на линии боевого соприкосновения, противнику приходится растягивать свои ресурсы и средства. При таком положении дел оголяются другие участки фронта, чтобы прикрыть там, где идут активные действия. Зачем, например, мы будем штурмовать миллионный Харьков? Мы можем его обойти и создать условия, когда противник просто не сможет там сопротивляться», - отметил Марочко.

По его словам, в ЛНР остался один процент территорий, которые контролируются ВСУ, наиболее сложная ситуация сохраняется в ДНР.

«Что касается ЛНР, там порядка одного процента осталось территории, которая не освобождена от ВСУ. Это до десяти мелких населенных пунктов, которые еще находятся под контролем украинских боевиков. Но на самом деле эти населенные пункты уже стерты с лица земли. В ДНР очень крупные агломерации, там все будет происходить намного сложнее. О сроках говорить рано, потому что тут целый ряд факторов», - добавил он.

При этом тактика российских войск неизменна: необходимо сохранить личный состав и «переварить» противника, оставив его без ресурсов.

«Все очень сильно зависит от поставок техники и боеприпасов Украине со стороны Запада. Они кидают резерв на линию соприкосновения в виде пушечного мяса, что также замедляет наше продвижение. И не надо забывать, что мы руководствуемся тем, что надо сохранять личный состав. А крупномасштабные операции неминуемо приводят к потере состава. Наше командование выбрало тактику медленного переваривания ВСУ и их ресурсов», - резюмировал собеседник НСН.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что планов по взятию Харькова у Москвы «на сегодняшний день нет», напоминает «Радиоточка НСН».

