Глава МИД Литвы призвал поставлять Украине все имеющееся оружие
Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис обратился к союзникам с просьбой поставлять на Украину все виды оружия, которыми располагают страны. Об этом сообщило агентство ТАСС.
По мнению дипломата, он не видит причин отказывать Украине в поставке тех или иных видов оружия. Ландсбергис добавил, что это необходимо для скорейшего завершения российско-украинского конфликта. Политик считает, что в ближайшее время партнеры Литвы найдут компромисс по вопросу роста поставок Киеву систем ПВО.
Ранее телеканал CNN сообщил, что в США заканчиваются запасы оружия для Украины. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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