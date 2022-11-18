Глава МИД Литвы призвал поставлять Украине все имеющееся оружие

По мнению дипломата, он не видит причин отказывать Украине в поставке тех или иных видов оружия. Ландсбергис добавил, что это необходимо для скорейшего завершения российско-украинского конфликта. Политик считает, что в ближайшее время партнеры Литвы найдут компромисс по вопросу роста поставок Киеву систем ПВО.

Ранее телеканал CNN сообщил, что в США заканчиваются запасы оружия для Украины. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

