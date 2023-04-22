СМИ: родственники украинских военных протестуют в Кривом Роге

Родственники украинских военнослужащих вышли на акцию протеста в Кривом Роге, сообщает украинское издание «Вести».

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По данным местным СМИ, родственники военных жалуются на плохие условия, в которых служат бойцы, а также на отношение командования.

Участники протеста утверждают, их родных отправили на передовую без надлежащего материального обеспечения, а раненых бойцов даже не вывозят с позиций.

Ранее «Радиоточка НСН» рассказывала, что Конституционный совет Франции признал законной пенсионную реформу и утвердил повышение пенсионного возраста до 64 лет. По всей Франции стихийные демонстрации, митингующие требуют отмены пенсионной реформы.

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ФОТО: РИА Новости
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