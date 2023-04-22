Боец «Вагнера» рассказал, что ВСУ бросают оружие и боеприпасы в Артемовске

По его словам, российским военным попадается разное вооружение, брошенное противником.

«Есть американские пулеметы, попадались у нас на позициях, с ними работаем, если они пригодны к работе, оставляем и работаем на позициях ... Спасибо Украине, поставляет нам спецвооружение», — рассказал боец.

Ранее основатель «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что ВСУ в Артемовске находятся в так называемом «оперативном окружении», однако говорить об образовании котла для украинской армии пока рано.

