Боец «Вагнера» рассказал, что ВСУ бросают оружие и боеприпасы в Артемовске
Украинские военные, отступая в Артемовске в Донецкой народной республике, оставляют большое количество оружия и боеприпасов. Об этом сообщил боец частной военной компании «Вагнер» в беседе с РИА Новости.
По его словам, российским военным попадается разное вооружение, брошенное противником.
«Есть американские пулеметы, попадались у нас на позициях, с ними работаем, если они пригодны к работе, оставляем и работаем на позициях ... Спасибо Украине, поставляет нам спецвооружение», — рассказал боец.
Ранее основатель «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что ВСУ в Артемовске находятся в так называемом «оперативном окружении», однако говорить об образовании котла для украинской армии пока рано.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru