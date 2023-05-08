Военкор Сладков прокомментировал «невиданные по силе удары» ВС России по Украине

«У нас наладилась новая разведывательная сеть, которая, надо признать, к началу СВО была разгромлена СБУ. Отсюда длинный список целей с координатами. Мы владеем инициативой. Мы знаем, когда нам бить и самое главное - куда», - подчеркнул военкор.

По его мнению, Россия теряет надежду на то, чтобы «выманить» ВСУ для контрнаступления, поэтому, считает Сладков, приходит «время наших инициатив по наступлению».

Ранее в понедельник мэр украинской столицы Виталий Кличко назвал атаку беспилотников на Киев в ночь на 8 мая самой массовой с начала конфликта на Украине.