Военкор Сладков прокомментировал «невиданные по силе удары» ВС России по Украине
Россия владеет инициативой в боях с Вооруженными силами Украины (ВСУ), у РФ появилась новая разведывательная сеть, прокомментировал не видные по силе удары по Украине военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram- канале 8 мая, в понедельник.
«У нас наладилась новая разведывательная сеть, которая, надо признать, к началу СВО была разгромлена СБУ. Отсюда длинный список целей с координатами. Мы владеем инициативой. Мы знаем, когда нам бить и самое главное - куда», - подчеркнул военкор.
По его мнению, Россия теряет надежду на то, чтобы «выманить» ВСУ для контрнаступления, поэтому, считает Сладков, приходит «время наших инициатив по наступлению».
Ранее в понедельник мэр украинской столицы Виталий Кличко назвал атаку беспилотников на Киев в ночь на 8 мая самой массовой с начала конфликта на Украине.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru