Издателю игры PUBG Mobile пригрозили потерей армии российских геймеров
Издателю популярной игры гораздо выгоднее открыть офис в России, чем согласиться с потерей огромной аудитории, заявил НСН Михаил Пименов.
Если компания Proxima Beta заинтересована в сохранении российской аудитории, то она согласится с условиями Роскомнадзора, заявил НСН директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов.
Мобильную версию многопользовательской игры PUBG Mobile могут заблокировать в России из-за претензий Роскомнадзора к её издателю - компании Proxima Beta. В 2023 году её уже штрафовали за отказ в локализации в России. Сейчас Роскомнадзор снова потребовал открыть в стране филиал или представительство, зарегистрировать личный кабинет и разместить соответствующую электронную форму. Если этого сделано не будет, компании грозит запрет на рекламу, удаление из поисковиков или полный запрет на деятельность.
Пименов назвал требования Роскомнадзора к компании Proxima Beta закономерными.
«PUBG Mobile является популярной игрой, в том числе, и у нас в стране. Она в топ-3, конечно, не входит. В топ-3 входят Genshin Impact, "Мир Танков" и Mobile Legends, но в целом это действительно тот проект, в который играет довольно большое число людей. И то, что сейчас происходит, это закономерная история. Она связана с так называемым «Законом о приземлении». Он касается не только этого конкретного случая, но еще и ряда компаний, которые ушли из России, нарушая абсолютно все нормы, правила, не говоря уже о взаимодействии с клиентами, с потребителями, не неся перед ними никакой ответственности за приобретенные товары, услуги, за обслуживание этих самых товаров. Этот закон, в первую очередь, направлен на то, чтобы компании были обязаны соблюдать российское законодательство при любом раскладе», - пояснил эксперт.
По его словам, если компания Proxima Beta заинтересована в сохранении российской аудитории, то она согласится выполнить условия Роскомнадзора.
«И если компания Proxima Beta заинтересована в сохранении российской аудитории, то, разумеется, она согласится с условиями Роскомнадзора. Например, тот же Steam соблюдает российское законодательство. Когда к нему со стороны Роскомнадзора возникают какие-то претензии или вопросы, Steam на них реагирует. Что мешает также поступать и разработчикам PUBG Mobile? Я не считаю, что для этого есть какие-то препятствия. В целом этот процесс довольно быстрый, чтобы открыть офис, локализоваться, много времени не нужно. Это обыкновенная процедура, которую проходят по факту все компании, которые в России сейчас работают. Будем надеяться, раз Steam не ушел, то эти тоже никуда не уйдут. Игровые издатели - это прежде всего бизнес, который мыслит такими категориями, как отток и приток аудитории, планируемая прибыль и так далее. Им совершенно невыгодна потеря огромного пласта аудитории, что несопоставимо с расходами на открытие в России офиса, где будут находиться несколько серверов и работать несколько представителей», - добавил Пименов.
Ранее Роскомнадзор сообщил о возможном ограничении работы зарубежных провайдеров хостинга, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
