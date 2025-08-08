«PUBG Mobile является популярной игрой, в том числе, и у нас в стране. Она в топ-3, конечно, не входит. В топ-3 входят Genshin Impact, "Мир Танков" и Mobile Legends, но в целом это действительно тот проект, в который играет довольно большое число людей. И то, что сейчас происходит, это закономерная история. Она связана с так называемым «Законом о приземлении». Он касается не только этого конкретного случая, но еще и ряда компаний, которые ушли из России, нарушая абсолютно все нормы, правила, не говоря уже о взаимодействии с клиентами, с потребителями, не неся перед ними никакой ответственности за приобретенные товары, услуги, за обслуживание этих самых товаров. Этот закон, в первую очередь, направлен на то, чтобы компании были обязаны соблюдать российское законодательство при любом раскладе», - пояснил эксперт.

По его словам, если компания Proxima Beta заинтересована в сохранении российской аудитории, то она согласится выполнить условия Роскомнадзора.