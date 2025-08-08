Россия и Казахстан начали строительство АЭС в поселке Улькен

Россия и Казахстан запустили строительство первой атомной электростанции в республике. Об этом пишет портал Tengrinews.

Объект появится в поселке Улькен на юго-востоке Казахстана. Генеральным подрядчиком выступает российская компания «Росатом».

Как ожидается, АЭС введут в эксплуатацию к 2035–2036 годам.

Решение о строительстве первой в Казахстане АЭС в Жамбылском районе Алматинской области приняли на референдуме в прошлом году. В феврале 2025-го правительство республики окончательно утвердило место строительства. Позднее «Росатом» выбрали лидером консорциума по возведению АЭС, пишет RT.

