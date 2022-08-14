Стало известно о состоянии ЗАЭС после очередного обстрела ВСУ

Работа Запорожской атомной электростанции после очередного обстрела Вооруженных сил Украины идет штатно, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова.

В Запорожье заявили, что ВСУ снова обстреляли АЭС и Энергодар

По его словам, некоторые снаряды упали между ТЭС и АЭС, а часть — на ТЭС. Сама станция не пострадала и работает в штатном режиме. Отмечается, что объект от ядерной угрозы прикрыли российские ПВО.

Напомним, Министерство иностранных дел России назвало американские СМИ «масс-медийными пешками», которые публикуют ложную информацию об обстрелах Запорожской атомной электростанции.

Ранее сообщалось, что произошел новый обстрел Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и города Энергодара Вооруженными силами Украины (ВСУ).

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаОбстрелАЭС
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