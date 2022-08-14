Стало известно о состоянии ЗАЭС после очередного обстрела ВСУ

По его словам, некоторые снаряды упали между ТЭС и АЭС, а часть — на ТЭС. Сама станция не пострадала и работает в штатном режиме. Отмечается, что объект от ядерной угрозы прикрыли российские ПВО.

Напомним, Министерство иностранных дел России назвало американские СМИ «масс-медийными пешками», которые публикуют ложную информацию об обстрелах Запорожской атомной электростанции.

Ранее сообщалось, что произошел новый обстрел Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и города Энергодара Вооруженными силами Украины (ВСУ).

