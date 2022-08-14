МИД России: американские СМИ лгут про обстрелы ЗАЭС
Министерство иностранных дел России назвала американские СМИ «масс-медийными пешками», которые публикуют ложную информацию об обстрелах Запорожской атомной электростанции, следует из заявления внешнеполитического ведомства РФ.
Отмечается, что журналисты в США основываются на высказываниях украинского министра внутренних дел, которого МИД России называет «экспертом-самоучкой» в области ядерной энергетики. По данным ведомства, СМИ в США приходят к выводу, что при нахождении АЭС «в руках неквалифицированных специалистов» неизбежен апокалиптический сценарий.
МИД отмечает, что американские журналисты специально не указывают настоящую причину срыва международной миссии МАГАТЭ и «воспроизводят абсурдную ложь киевского режима» о том, что атомную электростанцию якобы намеренно обстреливают военные России.
Ранее сообщалось, что произошел новый обстрел Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и города Энергодара Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в Telegram-канале 13 августа.
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