Отмечается, что журналисты в США основываются на высказываниях украинского министра внутренних дел, которого МИД России называет «экспертом-самоучкой» в области ядерной энергетики. По данным ведомства, СМИ в США приходят к выводу, что при нахождении АЭС «в руках неквалифицированных специалистов» неизбежен апокалиптический сценарий.

МИД отмечает, что американские журналисты специально не указывают настоящую причину срыва международной миссии МАГАТЭ и «воспроизводят абсурдную ложь киевского режима» о том, что атомную электростанцию якобы намеренно обстреливают военные России.

Ранее сообщалось, что произошел новый обстрел Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и города Энергодара Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в Telegram-канале 13 августа.

