В Запорожье заявили, что ВСУ снова обстреляли АЭС и Энергодар
Произошел новый обстрел Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и города Энергодара Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в Telegram-канале 13 августа.
«Энергодар и ЗАЭС снова под обстрелом боевиков Зеленского. По словам очевидцев, в городе опять слышны взрывы. Прилеты в районе побережья Днепра и ЗАЭС», — написал он.
Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в своём Telegram-канале заявила, что ядерную катастрофу в центре Европы позволит предотвратить единственное решение - срочная консервация Запорожской АЭС.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru