В Запорожье заявили, что ВСУ снова обстреляли АЭС и Энергодар

Произошел новый обстрел Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и города Энергодара Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в Telegram-канале 13 августа.

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«Энергодар и ЗАЭС снова под обстрелом боевиков Зеленского. По словам очевидцев, в городе опять слышны взрывы. Прилеты в районе побережья Днепра и ЗАЭС», — написал он.

Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в своём Telegram-канале заявила, что ядерную катастрофу в центре Европы позволит предотвратить единственное решение - срочная консервация Запорожской АЭС.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВСУОбстрелАЭС
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