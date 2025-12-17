Гросси: Работы на ЧАЭС после повреждения саркофага могут вызвать рост радиации
Любые работы на Чернобыльской атомной электростанции после повреждения саркофага могут вызвать рост радиации. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью РИА Новости.
Ранее в объединении сообщили, что новый саркофаг на ЧАЭС после удара в феврале утратил основные функции обеспечения безопасности, напоминает Ura.ru.
По словам Гросси, прежней защиты на объекте уже нет, ситуация может ухудшаться со временем.
«А любые работы — и это очевидно, — связанные с обращением и перемещением высокоактивных материалов, приводят к немедленному росту радиационного фона», - подчеркнул глава МАГАТЭ.
Как отметил Гросси, следует провести дополнительный анализ, построить различные кривые, режимы мониторинга и определение допустимых уровней.
