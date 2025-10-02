Украина сообщила о перебое в электроснабжении нового саркофага Чернобыльской АЭС

Об этом в Telegram сообщило Минэнерго Украины. Это произошло в результате скачков напряжения. Отмечается, что саркофаг является ключевым объектом, изолирующим разрушенный четвертый энергоблок АЭС и предотвращающий выброс радиоактивных материалов в окружающую среду.

Специалисты проводят работы по восстановлению электроснабжения. В ведомстве указали, что чрезвычайная ситуация возникла после аварии на энергетической инфраструктуре в Киевской области.

Ранее в Кремле отвергли обвинения в атаке беспилотника на Чернобыльскую АЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

