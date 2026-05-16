Песков рассказал, как пришел к изучению турецкого языка
В эфире «Первого канала» пресс‑секретарь президента России Дмитрий Песков поделился историей своего знакомства с турецким языком. По его словам, изучение началось «в виде наказания» в Институте стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ: при поступлении он рассчитывал учить арабский, но не смог набрать нужное количество баллов даже со второй попытки.
Песков — один из известных выпускников ИСАА, которому в 2026 году исполнилось 70 лет. Он рассказал, что спустя несколько лет усердных занятий турецким языком и тюркологией осознал: ситуация обернулась к лучшему.
Пресс‑секретарь подчеркнул, что обучение в ИСАА дало ему не только владение языком, но и глубокое понимание культуры, традиций и менталитета Турции. По мнению Пескова, искренний интерес к региону неизбежно вызывает уважение к нему.
До поступления в ИСАА при МГУ Песков окончил московскую среднюю школу №1243 с углублённым изучением английского языка в 1983 году, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
