СМИ узнали о планах АдГ перезапустить «Северный поток» после выборов в Померании
Оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) планирует восстановить и запустить газопровод «Северный поток», если одержит победу на предстоящих выборах в федеральной земле Мекленбург‑Передняя Померания, сообщает Spiegel. Информация основана на проекте правительственной программы политического объединения.
В документе прямо говорится о необходимости отремонтировать «Северный поток» и вновь ввести в эксплуатацию газопровод через Балтийское море.
Издание подчёркивает: инициатива — не просто предвыборный лозунг, а прописанный в программе план действий будущего кабинета министров. Согласно опросам, АдГ сейчас лидирует в регионе с рейтингом 35%, что делает участие партии в формировании нового правительства земли практически неизбежным.
Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН заявил, что каждый из «Северных потоков» стоил примерно по десять миллиардов долларов, «Газпром» на 100% владеет «Северным потоком – 2», при необходимости здесь возможно партнерство с США.
