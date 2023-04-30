Стало известно о двух погибших при обстреле Украиной поселка Суземка
30 апреля 202303:01
Два человека погибли после обстрела со стороны Украины поселка Суземка в Брянской области, сообщил в Telegram губернатор Александр Богомаз.
После удара украинских Вооруженных сил полностью разрушен один жилой дом, еще два строения частично разрушены. На месте работают оперативные службы.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в селе Журавлёвка погибли двое мирных жителей, сообщает «Радиоточка НСН»
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru