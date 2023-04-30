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Российским дзюдоистам разрешили участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе

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Стало известно о двух погибших при обстреле Украиной поселка Суземка

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил , что в селе Журавлёвка погибли двое мирных жителей, сообщает « Радиоточка НСН »

После удара украинских Вооруженных сил полностью разрушен один жилой дом, еще два строения частично разрушены. На месте работают оперативные службы.

Два человека погибли после обстрела со стороны Украины поселка Суземка в Брянской области, сообщил в Telegram губернатор Александр Богомаз.

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