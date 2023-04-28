Глава Белгородской области заявил о гибели двоих жителей в запрещенной зоне
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале заявил, что в селе Журавлёвка погибли двое мирных жителей.
Он указал, что, по предварительным данным, погибшие выехали в запрещенную зону, причина гибели устанавливается.
«На месте работает оперативная группа. После получения дополнительной информации сообщу подробности», - написал Гладков.
По данным Telegram-куанала Baza, направлявшиеся на рыбалку граждане решили срезать путь к реке и наехали на мину.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в районе села Запесочье Погарского района со стороны Украины совершена попытка незаконного пересечения границы, нарушитель подорвался на заминированной защитной линии, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru