Глава Белгородской области заявил о гибели двоих жителей в запрещенной зоне

Он указал, что, по предварительным данным, погибшие выехали в запрещенную зону, причина гибели устанавливается.

«На месте работает оперативная группа. После получения дополнительной информации сообщу подробности», - написал Гладков.

По данным Telegram-куанала Baza, направлявшиеся на рыбалку граждане решили срезать путь к реке и наехали на мину.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в районе села Запесочье Погарского района со стороны Украины совершена попытка незаконного пересечения границы, нарушитель подорвался на заминированной защитной линии, сообщает RT.