Богомаз: один человек пострадал при украинском обстреле Брянской области

ВСУ обстреляли Суземский район Брянской области, в результате которого пострадал один человек, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Беспилотник ВСУ атаковал военкомат в Брянской области

По его словам, украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на территорию района. В результате инцидента разрушений нет.

Отмечается, что на месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее «Радиоточка НСН» сообщала о сбитии украинского дрона под Брянском.

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ФОТО: t.me/avbogomaz
ТЕГИ:ПострадавшиеОбстрелБрянская Область

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