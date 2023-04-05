Богомаз: один человек пострадал при украинском обстреле Брянской области
5 апреля 202314:16
ВСУ обстреляли Суземский район Брянской области, в результате которого пострадал один человек, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
По его словам, украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на территорию района. В результате инцидента разрушений нет.
Отмечается, что на месте происшествия работают оперативные службы.
Ранее «Радиоточка НСН» сообщала о сбитии украинского дрона под Брянском.
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5 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru