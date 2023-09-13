Стало известно о бегстве украинских солдат из Купянска

Стало известно об успешном наступлении российских подразделений на купянском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на советника врио главы ДНР Яна Гагина.

Экс-разведчик Риттер: Военные РФ знают цель сражений

По его словам, об успехе войск России говорит бегство украинских солдат из Купянска. Гагин назвал наступление российских бойцов очень активным.

Ранее советник объяснил дезертирство в ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияРоссийская АрмияУкраинаВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры