Стало известно о бегстве украинских солдат из Купянска
13 сентября 202306:39
Стало известно об успешном наступлении российских подразделений на купянском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на советника врио главы ДНР Яна Гагина.
По его словам, об успехе войск России говорит бегство украинских солдат из Купянска. Гагин назвал наступление российских бойцов очень активным.
Ранее советник объяснил дезертирство в ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны: ВСУ ударили крылатыми ракетами по судоремонтному заводу в Севастополе
- Стало известно о бегстве украинских солдат из Купянска
- Экс-разведчик Риттер: Военные РФ знают цель сражений
- В Ирландии заявили, что план Джонсона по Украине привел к сотням тысяч смертей
- Атака на Севастополь: 24 человека пострадали
- СМИ: политика США на Украине войдет в историю как несправедливая интервенция
- СМИ: оружие Запада не помогает Украине в конфликте
- СМИ: Ким Чен Ын назвал визит в РФ демонстрацией важности отношений с Москвой
- Развожаев: ВСУ совершили атаку на Севастополь
- В скором времени заработает интернет-ресурс психологической помощи школьникам
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru