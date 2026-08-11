В Иране заявили о подготовке к товарищескому матчу со сборной России по футболу

Иранские футболисты готовятся к товарищескому матчу со сборной России. Как пишет RT, об этом заявил президент Федерации футбола арабской республики Мехди Тадж.

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По его словам, в графике национальной сборной Ирана встречи с двумя европейскими командами, а также участником чемпионата мира из Азии.

«Кроме того... предстоит сыграть с российской сборной», — сказал он.

Ранее сборная России по футболу одержала победу над командой Тринидада и Тобаго со счетом 3:0 в товарищеском матче, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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