Чемпионка Мустафаева рассказала, как после 45 лет сесть на шпагат

Добиться хороших результатов, в том числе и сесть на шпагат, можно в любом возрасте. Об этом сайту aif.ru рассказала мастер спорта по художественной гимнастике, абсолютная чемпионка Санкт-Петербурга, неоднократный призер чемпионатов мира Самира Мустафаева.

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По её словам, всё зависит, в первую очередь, «от индивидуальных физиологических особенностей и предыдущего опыта в спорте или растяжке».

Она указала, что есть три простых, но эффективных упражнений на растяжку. Это «Складочка», когда сидя на ягодицах с вытянутыми ногами человек наклоняется вперёд и тянет заднюю поверхность бедра.

«Бабочка»: сидя, согните ноги в коленях и соедините стопы, раскрывая тазобедренные суставы. Выпады тоже отлично растягивают переднюю поверхность бедра», - рассказала Мустафаева.

Она также добавила, что главное — регулярность и грамотный тренер.

Ранее травматолог-ортопед Шамиль Термитов заявил, что плавание считается наиболее эффективным способом профилактики сколиоза у детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:ЗдоровьеФизкультураХудожественная Гимнастика

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