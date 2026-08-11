Чемпионка Мустафаева рассказала, как после 45 лет сесть на шпагат
Добиться хороших результатов, в том числе и сесть на шпагат, можно в любом возрасте. Об этом сайту aif.ru рассказала мастер спорта по художественной гимнастике, абсолютная чемпионка Санкт-Петербурга, неоднократный призер чемпионатов мира Самира Мустафаева.
По её словам, всё зависит, в первую очередь, «от индивидуальных физиологических особенностей и предыдущего опыта в спорте или растяжке».
Она указала, что есть три простых, но эффективных упражнений на растяжку. Это «Складочка», когда сидя на ягодицах с вытянутыми ногами человек наклоняется вперёд и тянет заднюю поверхность бедра.
«Бабочка»: сидя, согните ноги в коленях и соедините стопы, раскрывая тазобедренные суставы. Выпады тоже отлично растягивают переднюю поверхность бедра», - рассказала Мустафаева.
Она также добавила, что главное — регулярность и грамотный тренер.
Ранее травматолог-ортопед Шамиль Термитов заявил, что плавание считается наиболее эффективным способом профилактики сколиоза у детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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