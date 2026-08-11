Чемпионка Мустафаева рассказала, как после 45 лет сесть на шпагат

По её словам, всё зависит, в первую очередь, «от индивидуальных физиологических особенностей и предыдущего опыта в спорте или растяжке».

Она указала, что есть три простых, но эффективных упражнений на растяжку. Это «Складочка», когда сидя на ягодицах с вытянутыми ногами человек наклоняется вперёд и тянет заднюю поверхность бедра.

«Бабочка»: сидя, согните ноги в коленях и соедините стопы, раскрывая тазобедренные суставы. Выпады тоже отлично растягивают переднюю поверхность бедра», - рассказала Мустафаева.

Она также добавила, что главное — регулярность и грамотный тренер.

Ранее травматолог-ортопед Шамиль Термитов заявил, что плавание считается наиболее эффективным способом профилактики сколиоза у детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

