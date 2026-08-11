Поставки какао-бобов из Бразилии в Россию — безусловно, позитивный политический жест, однако объемы этих поставок пока что крайне малы. Об этом НСН заявил президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон.

Бразилия в июле 2026 года поставила какао-бобы в Россию впервые с 1999 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные бразильской статистической службы. Объем поставок составил 25 тонн и достиг 127,8 тысячи долларов. Кацнельсон назвал такой объем незначительным, по его словам, решение было продиктовано политическими мотивами.