Кондитер оценил объем поставки какао-бобов из Бразилии
Решению ввозить какао-бобы в Россию из Бразилии стоит порадоваться, но пока что объем первой с 1999 года поставки выглядит смехотворным, сказал НСН Юрий Кацнельсон.
Поставки какао-бобов из Бразилии в Россию — безусловно, позитивный политический жест, однако объемы этих поставок пока что крайне малы. Об этом НСН заявил президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон.
Бразилия в июле 2026 года поставила какао-бобы в Россию впервые с 1999 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные бразильской статистической службы. Объем поставок составил 25 тонн и достиг 127,8 тысячи долларов. Кацнельсон назвал такой объем незначительным, по его словам, решение было продиктовано политическими мотивами.
«Полагаю, что это политическое решение, о котором можно написать и порадоваться. Очень хорошо, что мы смотрим в разные страны, на разные континенты, изучаем разные предложения. Какао-бобы — это биржевой продукт, думаю, что это можно только приветствовать, тем более, что Бразилия, равно как и Россия, — член БРИКС, мы тоже. Что же касается объемов поставок, 25 тонн от Бразилии — как слону дробина, это несколько часов работы кондитерских линий. Традиционно в Россию какао-бобы поставляют порядка десяти стран — в основном африканских», — сказал Кацнельсон.
Ранее Кацнельсон заявил, что для того, чтобы снизить цену на шоколад, государство должно проявить инициативу, иначе никто не будет их сдерживать.
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