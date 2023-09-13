Экс-разведчик Риттер: Военные РФ знают цель сражений
13 сентября 202306:22
Российские военные смелые, они знают цель своих сражений, сообщил YouTube-каналу Judging Freedom бывший американский разведчик Скотт Риттер.
По его словам, бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус надеется, что Москва оставит поле боя, однако не существует подтверждений этим предположениям. Риттер призвал его полюбоваться на монумент «Родина-мать зовет!» в Волгограде, чтобы лучше понять Россию.
Ранее экс-разведчик заявил, что страны Запада считают победу России на Украине неминуемой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru