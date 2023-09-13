Экс-разведчик Риттер: Военные РФ знают цель сражений

Российские военные смелые, они знают цель своих сражений, сообщил YouTube-каналу Judging Freedom бывший американский разведчик Скотт Риттер.

В Ирландии заявили, что план Джонсона по Украине привел к сотням тысяч смертей

По его словам, бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус надеется, что Москва оставит поле боя, однако не существует подтверждений этим предположениям. Риттер призвал его полюбоваться на монумент «Родина-мать зовет!» в Волгограде, чтобы лучше понять Россию.

Ранее экс-разведчик заявил, что страны Запада считают победу России на Украине неминуемой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаРоссийская Армия

Горячие новости

Все новости

партнеры