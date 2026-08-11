«Пропагандируем дебилов!»: Герман-младший назвал виновных в российских кинопровалах
Главная проблема прямо сейчас — выбор неверного пути развития, заявил НСН Алексей Герман-младший.
Продюсеры требуют от режиссеров копировать дешевые сюжеты, поскольку все заняты заработком, а не созданием великого или талантливого продукта, рассказал НСН режиссер Алексей Герман-младший.
Режиссер Павел Лунгин пожаловался на экономическую цензуру. По его словам, во времена СССР с кинематографом вели дискуссию и можно было отстаивать свою позицию, а сегодня появилась «экономическая» цензура, с которой невозможно вести диалог. Герман-младший согласился с такой позицией.
«В Советском Союзе была цензура, которая привела к запрету некоторых прекрасных фильмов, которые очень любят зрители. Цензура затрагивала фильмы режиссеров Георгия Данелии и Эльдара Рязанова. Она привела к тому, что советское кино оказалось выхолощенным и уступило Голливуду. Лунгин говорит сегодня о другой форме — все снимается ради денег. К сожалению, в нашем кино мы пропагандируем бандитов и дебилов, потому что на этом легче собрать деньги, а это огромная ошибка», — отметил он.
Режиссер добавил, что российский кинематограф стоит перед выбором своего пути развития.
«Нам надо понять, что мы хотим сегодня. Если только национально-ориентированное кино, где напомаженные сказочные персонажи плохо играют, то это одно. А если хотим снимать что-то талантливое, интересное, инновационное, ориентированное на людей, то это другое. Пока у нас превалирует первый подход у продюсеров, поэтому сборы русского кино в мире достигли смехотворных величин. Это путь в никуда, потому что искусство создают талантливые и сложные люди, они — неудобные. Пока мы не поймем, что режиссеры должны работать ради результата, искреннего рассказа, а не заниматься бесконечным копированием уже скопированного и не строить архаичную пародию на Голливуд, у нас ничего не будет. Весь мир смотрит нового “Человека-паука”, фильмы Кристофера Нолана, и никто не смотрит наши сказки. Пора задуматься», — указал он.
Ранее зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко в эфире НСН осудила чрезмерные запреты в культуре.
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