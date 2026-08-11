Продюсеры требуют от режиссеров копировать дешевые сюжеты, поскольку все заняты заработком, а не созданием великого или талантливого продукта, рассказал НСН режиссер Алексей Герман-младший.



Режиссер Павел Лунгин пожаловался на экономическую цензуру. По его словам, во времена СССР с кинематографом вели дискуссию и можно было отстаивать свою позицию, а сегодня появилась «экономическая» цензура, с которой невозможно вести диалог. Герман-младший согласился с такой позицией.