Инстасамке предрекли провал за границей после ухода из шоу-бизнеса РФ

Блогера и певицу Инстасамку (настоящее имя Дарья Еропкина) не будет ждать успех за границей и стоит ждать её возвращения. Таким мнением в беседе с «Газетой.Ru» поделился продюсер Павел Рудченко.

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По его словам, исполнительница, объявившая об окончательном уходе из российского музыкального рынка, всего лишь хайпует.

Эксперт указал, что на Западе есть свои звёзды, и то, что является популярным в России, за рубежом «скорее, не зайдёт».

«Здесь она имеет свою аудиторию, монетизацию... С данным контентом в англоязычной версии я слабо верю, что она зайдёт аудитории на Западе. Она не первая, кто пытается», — заключил Рудченко.

Ранее солистка группы REFLEX Ирина Нельсон заявила «Радиоточке НСН», что не согласилась бы ни за какие деньги на дуэт с артистом, с которым у них различается мировоззрение, например, с Инстасамкой.

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ФОТО: ТАСС
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