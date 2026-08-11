Инстасамке предрекли провал за границей после ухода из шоу-бизнеса РФ
Блогера и певицу Инстасамку (настоящее имя Дарья Еропкина) не будет ждать успех за границей и стоит ждать её возвращения. Таким мнением в беседе с «Газетой.Ru» поделился продюсер Павел Рудченко.
По его словам, исполнительница, объявившая об окончательном уходе из российского музыкального рынка, всего лишь хайпует.
Эксперт указал, что на Западе есть свои звёзды, и то, что является популярным в России, за рубежом «скорее, не зайдёт».
«Здесь она имеет свою аудиторию, монетизацию... С данным контентом в англоязычной версии я слабо верю, что она зайдёт аудитории на Западе. Она не первая, кто пытается», — заключил Рудченко.
Ранее солистка группы REFLEX Ирина Нельсон заявила «Радиоточке НСН», что не согласилась бы ни за какие деньги на дуэт с артистом, с которым у них различается мировоззрение, например, с Инстасамкой.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Иране заявили о подготовке к товарищескому матчу со сборной России по футболу
- Парламент Венгрии избрал нового президента страны
- Кондитер оценил объем поставки какао-бобов из Бразилии
- ФАС возбудила дела против операторов АЗС на Кубани и Запорожье
- Инстасамке предрекли провал за границей после ухода из шоу-бизнеса РФ
- «Пропагандируем дебилов!»: Герман-младший назвал виновных в российских кинопровалах
- Правительство РФ утвердило список особо значимых IT-проектов
- Волочкова не стала отменять отпуск после скандала в аэропорту
- МИД РФ: ЕАЭС ожидает от Армении объявления о референдуме до декабря
- Россиян предупредили о мошеннической схеме с долгами близких