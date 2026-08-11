Инстасамке предрекли провал за границей после ухода из шоу-бизнеса РФ

По его словам, исполнительница, объявившая об окончательном уходе из российского музыкального рынка, всего лишь хайпует.

Эксперт указал, что на Западе есть свои звёзды, и то, что является популярным в России, за рубежом «скорее, не зайдёт».

«Здесь она имеет свою аудиторию, монетизацию... С данным контентом в англоязычной версии я слабо верю, что она зайдёт аудитории на Западе. Она не первая, кто пытается», — заключил Рудченко.

Ранее солистка группы REFLEX Ирина Нельсон заявила «Радиоточке НСН», что не согласилась бы ни за какие деньги на дуэт с артистом, с которым у них различается мировоззрение, например, с Инстасамкой.

