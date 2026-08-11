Минфин: Дефицит российского бюджета за семь месяцев составил 2,8% ВВП
Дефицит федерального бюджета России по итогам семи месяцев 2026 года составил 6,455 трлн рублей или 2,8% ВВП. Об этом сообщает пресс-служба Минфина РФ.
В ведомстве указали, что столь высокие значения «главным образом, обусловлены опережающим финансированием расходов».
Также в министерстве уточнили, что доходы федерального бюджета за указанный период составили 22,112 трлн рублей, что на 8,8% выше в годовом выражении. Расходы, по сравнению с январём-июлем 2025 года, увеличились на 14,5% - до 28,567 трлн рублей.
Отмечается, что в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов, как федерального бюджета, так и бюджетной системы, наблюдается положительная динамика - плюс 18,3% и плюч 12,6% год к году, соответственно.
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия, несмотря на все сложности, достигла абсолютного финансового суверенитета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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