Парламент Венгрии избрал нового президента страны

Парламент Венгрии избрал нового президента страны. Им стал экс-председатель Верховного суда страны Андраш Бака. Об этом сообщает RT.

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Уточняется, что Бака стал единственным кандидатом, которому удалось набрать необходимое для выдвижения число голосов. В ходе тайного голосования его поддержали 140 депутатов, шестеро высказались против.

«После многих лет Венгрия вновь обретет настоящего главу государства», — написал венгерский премьер Петер Мадьяр в своих соцсетях.

Ранее известная шахматистка Юдит Полгар отклонила предложение выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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