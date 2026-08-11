Парламент Венгрии избрал нового президента страны

Уточняется, что Бака стал единственным кандидатом, которому удалось набрать необходимое для выдвижения число голосов. В ходе тайного голосования его поддержали 140 депутатов, шестеро высказались против.

«После многих лет Венгрия вновь обретет настоящего главу государства», — написал венгерский премьер Петер Мадьяр в своих соцсетях.

Ранее известная шахматистка Юдит Полгар отклонила предложение выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

