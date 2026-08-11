Парламент Венгрии избрал нового президента страны
Парламент Венгрии избрал нового президента страны. Им стал экс-председатель Верховного суда страны Андраш Бака. Об этом сообщает RT.
Уточняется, что Бака стал единственным кандидатом, которому удалось набрать необходимое для выдвижения число голосов. В ходе тайного голосования его поддержали 140 депутатов, шестеро высказались против.
«После многих лет Венгрия вновь обретет настоящего главу государства», — написал венгерский премьер Петер Мадьяр в своих соцсетях.
Ранее известная шахматистка Юдит Полгар отклонила предложение выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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