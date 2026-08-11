Правительство РФ утвердило список особо значимых IT-проектов

По данным ведомства, всего было подано 38 заявок. В итоговый перечень вошли 24 проекта на 14,4 млрд рублей. Они будут реализовываться за счёт собственных средств компаний.

Уточняется, что на транспортную сферу пришлось 12 проектов (11,66 млрд рублей), восемь - на промышленность и торговлю (2,38 млрд), три - на связь и медиа (281,2 млн), один - на агропромышленный комплекс (54,1 млн).

В список заказчиков вошли «Северсталь», Магнитогорский металлургический комбинат, «Алроса», «Аэрофлот», РЖД, «Автодор», «Глобал Портс», «ЭР-Телеком Холдинг» и другие.

Ранее правительство РФ расширило перечень организаций, имеющих право на получение IT-аккредитации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

