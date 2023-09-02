Советник Гагин объяснил дезертирство в ВСУ
На Украине молодые люди пытаются уклониться от военной службы из-за отсутствия мотивации воевать, считает советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин. Об этом сообщает РИА Новости.
Украинские мужчины пытаются выехать из страны за любые деньги, чтобы не отправляться в зону специальной военной операции, потому что у них нет мотивации и необходимых навыков, передает РИА Новости точку зрения Гагина.
«Потому что он не обучен, не оснащен, да и российская армия все-таки одна из самых сильных армий в мире. Я думаю, что самая сильная армия, самая опытная армия и самая мотивированная, поэтому украинцам на фронте делать нечего...» — советник главы ДНР.
По его словам, украинцы пытаются избежать мобилизации, понимая, что им нечего защищать. Так он прокомментировал публикацию во французском издании Le Figaro. Оно опубликовало статью, в которой сообщается, что украинские мужчины готовы любыми способами уклониться от мобилизации, чтобы не отправиться и не погибнуть на фронте.
Ранее дезертир из ВСУ Игорь Устименко, завербованный украинской контрразведкой, сдался российским войскам при попытке повредить ЗРК «Бук» в Херсонской области, напоминает «Радиоточка НСН».
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