Украинские мужчины пытаются выехать из страны за любые деньги, чтобы не отправляться в зону специальной военной операции, потому что у них нет мотивации и необходимых навыков, передает РИА Новости точку зрения Гагина.



«Потому что он не обучен, не оснащен, да и российская армия все-таки одна из самых сильных армий в мире. Я думаю, что самая сильная армия, самая опытная армия и самая мотивированная, поэтому украинцам на фронте делать нечего...» — советник главы ДНР.

По его словам, украинцы пытаются избежать мобилизации, понимая, что им нечего защищать. Так он прокомментировал публикацию во французском издании Le Figaro. Оно опубликовало статью, в которой сообщается, что украинские мужчины готовы любыми способами уклониться от мобилизации, чтобы не отправиться и не погибнуть на фронте.

Ранее дезертир из ВСУ Игорь Устименко, завербованный украинской контрразведкой, сдался российским войскам при попытке повредить ЗРК «Бук» в Херсонской области, напоминает «Радиоточка НСН».





