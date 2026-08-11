Оперативно и за полгода: ПВО России «прокачают» для борьбы с дронами
Российская территория находится под беспрецедентными атаками, поэтому понадобилась новая система обороны, заявил НСН Максим Кондратьев.
На формирование новой системы ПВО уйдет полгода, но Россия получит защиту, которую не создавало ни одно государство в мире. Такие перемены позволят сбивать дроны еще эффективнее, рассказал НСН основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев.
Директор ФСБ РФ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников заявил, что оперативная обстановка требует совершенствования системы борьбы с беспилотниками и комплексного подхода к обеспечению антитеррористической безопасности. Видео с частью его выступления опубликовал информационный центр комитета. Кондратьев подчеркнул, что такая работа уже идет.
«Что касаемо вопросов единой системы обнаружения и противодействия атакам беспилотных авиационных систем, которые атакуют наши объекты критической инфраструктуры, то здесь стоит вопрос о создании единой системы. До определенного момента, она была объектовая и, соответственно, региональная, но сегодня нужна полностью федеральная структура, которая будет решать задачи и уничтожать БПЛА на ранних этапах полета. Ничего подобного нет и не было во всем мире. С такой угрозой столкнулась и в таких масштабах столкнулась только Россия. Для борьбы с ней нам нужно и технологическое обновление, и несколько иная законодательная база. Это решение уже находится в процессе реализации. Это под силам только государству. Никакая частная компания реализовать не сможет. Я думаю, физически потребуется не более полугода, что достаточно оперативно», — отметил он.
Ранее Кондратьев объяснил НСН, как США и Франция помогают украинским БПЛА.
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