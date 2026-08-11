На формирование новой системы ПВО уйдет полгода, но Россия получит защиту, которую не создавало ни одно государство в мире. Такие перемены позволят сбивать дроны еще эффективнее, рассказал НСН основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев.



Директор ФСБ РФ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников заявил, что оперативная обстановка требует совершенствования системы борьбы с беспилотниками и комплексного подхода к обеспечению антитеррористической безопасности. Видео с частью его выступления опубликовал информационный центр комитета. Кондратьев подчеркнул, что такая работа уже идет.