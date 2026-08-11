ФАС возбудила дела против операторов АЗС на Кубани и Запорожье
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дела против ряда операторов автозаправочных станций (АЗС) на Кубани и в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что управление ФАС по Краснодарскому краю возбудило дела в отношении ООО МХО «Рассвет», ООО «Лаба», ООО «Южная нефтяная компания» и ООО «НК Нефтесфера». Владельцы дпнных АЗС, ранее изменившие цены на топливо, не исполнили в установленный срок предупреждения службы.
«За злоупотребление доминирующим положением нарушители привлекаются к ответственности в виде штрафа, в том числе оборотного», - говорится в сообщении.
Также в ФАС рассказали, что по итогам проверки в Запорожской области было возбуждено три дела в отношении крупных операторов АЗС, в действиях которых были выявлены признаки нарушения закона о защите конкуренции.
Ранее управления ФАС в Красноярском крае, а также в Брянской, Нижегородской и Херсонской областях выдали предупреждения местным АЗС из-за цен на топливо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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