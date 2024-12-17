США: Зеленский должен сам определить условия переговоров

Администрация американского лидера Джо Байдена считает, что президент Украины Владимир Зеленский должен сам определить условия переговоров по завершению конфликта, сообщил журналистам представитель Белого дома Джон Кирби.

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Так он прокомментировал призыв победившего на выборах президента США Дональда Трампа к Зеленскому. Вашингтон намерен обеспечить Киев всем необходимым для продолжения военных действий, отметил Кирби.

Ранее Трамп призвал Зеленского готовиться к сделке по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:СпецоперацияДональд ТрампСШАУкраинаВладимир Зеленский

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