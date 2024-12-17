США: Зеленский должен сам определить условия переговоров
17 декабря 202404:02
Администрация американского лидера Джо Байдена считает, что президент Украины Владимир Зеленский должен сам определить условия переговоров по завершению конфликта, сообщил журналистам представитель Белого дома Джон Кирби.
Так он прокомментировал призыв победившего на выборах президента США Дональда Трампа к Зеленскому. Вашингтон намерен обеспечить Киев всем необходимым для продолжения военных действий, отметил Кирби.
Ранее Трамп призвал Зеленского готовиться к сделке по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Китае чиновника казнили за хищение и взятки на $426 млн
- Число нарушений в сфере такси в Москве выросло на 77,5%
- Начальника штаба армии арестовали в Южной Корее
- Спрос на курьеров в России вырос на 97% за два года
- «Работал бесстрашно»: Захарова отреагировала на гибель начальника войск РХБЗ
- Киркоров рассказал, что на съемках фильма его укусила выдра
- В ДТП с грузовиком под Ульяновском погибли пять человек
- СК подтвердил гибель начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова в Москве
- Посольство США в Вануату получило повреждения из-за землетрясения
- АТОР: Отказ Турции от all inclusive в отелях может грозить катастрофой
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru